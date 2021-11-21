Карпин заявил, что продолжит работать на посту тренера сборной России до стыковых матчей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжит работать с командой до матчей раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Ранее Карпин не исключал, что может уйти из сборной России до предстоящих в марте 2022 года стыковых матчей. Специалист возглавил национальную команду 26 июля, сменив на посту Станислава Черчесова. Под его руководством сборная провела семь матчей в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. По итогам квалификации россияне набрали 22 очка в 10 матчах и заняли второе место в группе H, которое дает право на участие в матчах плей-офф за выход в финальную часть турнира.

"Вопрос закрыт положительно - все окей, готовимся к стыкам, - сказал Карпин. - Я пожалел, что сказал это (что не исключает возможности покинуть пост главного тренера - прим. ТАСС). Почему сказал? Потому что прошли сутки после игры, был на эмоциях. Если бы давал интервью сегодня - не сказал бы этого. Возможно, думал бы об этом, но не сказал".

"Уже три-четыре дня ведем работу - надо думать, на каких стадионах матчи принимать, оценивать плюсы и минусы. Уже ведем разговоры о подготовке к стыкам, о возможном переносе тура. Март в Москве не самый благоприятный в плане погоды", - подчеркнул Карпин.

"Олег Романцев сказал, что нельзя уходить из сборной"

Также Валерий Карпин заявил, что влияние на его решение продолжить работу со сборной России оказал разговор с бывшим главным тренером национальной команды и московского "Спартака" Олегом Романцевым. "Звонок Романцева был отправной точкой - он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Вспомнил про Украину и про все эти вещи (в решающем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года сборная России сыграла вничью с украинцами и не попала в финальную часть турнира - прим. ТАСС). Сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить", - сказал Карпин.

"[Игроки] нормально отреагировали. Многим я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции в самолете, но я сказал это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов", - добавил главный тренер национальной команды.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.