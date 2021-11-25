Матыцин надеется, что сборная России не подведет болельщиков в плей-офф отбора на ЧМ-2022

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что у российской сборной по футболу есть потенциал и она не подведет болельщиков в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом Матыцин сообщил журналистам после совместного заседания коллегий министерств спорта России и Белоруссии, которое прошло в четверг в Санкт-Петербурге.

Хохлов назвал предпочтительного соперника для сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в отборочной группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо обыграть двух соперников.

"Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает Российский футбольный союз. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков", - сказал министр.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. В полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.