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Лига Европы

"Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Встреча завершилась гостевой победой итальянской команды со счетом 3:0
Константин Марадишвили ("Локомотив") и Лукас Лейва ("Лацио") Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Константин Марадишвили ("Локомотив") и Лукас Лейва ("Лацио")
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:3 проиграл итальянскому "Лацио" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

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Два мяча с пенальти забил Чиро Иммобиле (56-я и 63-я минуты), еще один гол на счету Педро (87).

"Локомотив" не может одержать победу в еврокубковом матче на протяжении 16 игр. Последний раз железнодорожники побеждали в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в матче с германским "Байером" (2:1). Московской командой тогда руководил Юрий Семин.

Из-за травм матч с "Лацио" пропустили голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук. Ворота железнодорожников защищал 17-летний Даниил Худяков. Ранее самым молодым российским вратарем, игравшим в еврокубковом матче, был Игорь Акинфеев из ЦСКА, которому на тот момент было 18 лет.

В другом матче группы Е турецкий "Галатасарай" на своем поле обыграл французский "Марсель" со счетом 4:2. Перед заключительным туром группового этапа "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу с 11 очками, далее идут "Лацио" (8 очков), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2). В последнем туре 9 декабря "Локомотив" на выезде сыграет с "Марселем", "Лацио" примет "Галатасарай". В случае победы над французской командой железнодорожники сыграют в плей-офф Лиги конференций.

Заключительную встречу группового этапа Лиги Европы из-за дисквалификации пропустит полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, получивший третью желтую карточку в турнире в игре с "Лацио".

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай53207-311
2Лацио52217-38
3Марсель50415-74
4Локомотив50232-82

 

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