"Байер" и "Вест Хэм" вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 ноября. Германский "Байер" и английский "Вест Хэм" обеспечили себе выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.

"Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Байер" на своем поле обыграл шотландский "Селтик" со счетом 3:2, в другом матче группы G испанский "Бетис" со счетом 2:0 переиграл венгерский "Ференцварош". "Байер" обеспечил себе первое место в группе с 13 очками, второе место занимает "Бетис" (10 очков), третье - "Селтик" (6), четвертое - "Ференцварош" (0). "Байер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, "Бетис" - в плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Селтик - в плей-офф Лиги конференций.

"Вест Хэм" в матче группы Н со счетом 2:0 обыграл австрийский "Рапид", в другой игре группы хорватское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Генком" (1:1). "Вест Хэм" занимает первое место (13 очков), далее идут "Динамо" (7), "Генк" (5) и "Рапид" (3).

В группе F сербская "Црвена Звезда" со счетом 1:0 обыграла болгарский "Лудогорец", португальская "Брага" проиграла датскому "Мидтьюлланну" (2:3). "Црвена Звезда" возглавляет турнирную таблицу (10 очков), далее идут "Брага" (9), "Мидтьюлланн" (8) и "Лудогорец" (1).

Матчи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы пройдут 17 и 24 февраля. Встречи 1/8 финала турнира состоятся 10 и 17 марта. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.