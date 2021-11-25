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Лига Европы

Наумов: "Локомотив" в матче с "Лацио" играл на багаже бывшего тренера Николича

Экс-президент железнодорожников отметил, что команда пока не готова к методике нового наставника Маркуса Гисдоля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" в проигранном матче группового турнира Лиги Европы против итальянского "Лацио" играл на багаже бывшего главного тренера команды Марко Николича. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент "Локомотива" Николай Наумов.

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"Локомотив" в четверг в Москве на "РЖД-Арене" потерпел разгромное поражение от "Лацио" (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После этой игры железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка. При этом команда под руководством немецкого специалиста сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций.

"Эта игра мне понравилась больше, чем в Риме (на выезде "Локомотив" проиграл со счетом 0:2 - прим. ТАСС) - там команда сразу лапки к верху подняла, а здесь в первом тайме действовала очень напористо, было видно огромное желание сыграть хорошо. Команда шла в прессинг, держала темп, но все равно в игре команды виден сумбур, нет организации - все бегут, чего-то хотят, а результата в общем нет. Сегодня не было ни одного серьезного момента, хотя в первом тайме "Локомотив" выглядел неплохо", - сказал Наумов.

В Москве против "Лацио" на поле вышли 17-летний вратарь Даниил Худяков, 20-летний защитник Александр Сильянов и 19-летний полузащитник Григорий Борисенко. "Появление молодежи - это хорошо, но ей свойственно ошибаться; опытный защитник никогда бы не бросился в такой подкат, как Сильянов, потому что это грозило получением пенальти, что в итоге и произошло. А второй пенальти судья, по-моему, просто придумал - он, на мой взгляд, окончательно сломал игру и дальше "Локомотив" посыпался. У меня такое чувство, что VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) из футбола сделает балет - я там вообще никакого нарушения со стороны [Дмитрия] Баринова не увидел, он сыграл в мяч, там ничего не было", - отметил собеседник агентства.

"В этом матче я увидел желание тренера привить высокий прессинг и темповую игру, но желание - это одно, а возможности совсем другое. При такой игре между футболистами должны быть взаимопонимание и хорошая функциональная подготовка. Ни того, ни другого у "Локомотива" нет. Методику, которую исповедует Маркус Гисдоль, он не сможет привить, потому что команда к ней не готова - ее нужно готовить", - добавил он.

"Посмотрим, как зимой он подготовит команду к весеннему периоду - тогда уже можно будет о чем-то говорить. Пока команда, я думаю, играет на старом багаже - на багаже Марко Николича (сербский специалист тренировал "Локомотив" с мая 2020 года по октябрь 2021 года - прим. ТАСС). Он заканчивается, и на этом все. Дальше посмотрим, сделает ли Гисдоль команду или нет, это большой вопрос", - подчеркнул Наумов.

"У "Локомотива" никаких шансов на Лигу конференций"

Бывший президент "Локомотива", возвращаясь к эпизоду со вторым пенальти в ворота железнодорожников, назвал этот одиннадцатиметровый "левым". "Если бы не второй пенальти, "Локомотив" постарался бы счет сравнять. Когда пропустили второй - руки опустились. Пошла авантюра, перестали возвращаться назад, отсюда и моменты у соперника, и гол в концовке. "Лацио" по счету разобрался четко с "Локомотивом" - тут нет никаких вопросов", - продолжил он.

Перед заключительным туром группового этапа первое место в группе E Лиги Европы занимает турецкий "Галатасарай" (11 очков), далее идут "Лацио" (8), французский "Марсель" (4) и "Локомотив" (2). В последнем туре 9 декабря железнодорожники на выезде сыграют с "Марселем", а "Лацио" примет "Галатасарай". Российская команда получит право сыграть в плей-офф Лиги конференций, если обыграет французскую команду.

"Нет никаких шансов на то, что "Локомотив" выйдет в Лигу конференций. Об этом можно уже забыть! Да, можно еще обойти "Марсель", но, думаю, нереально обыграть их на выезде. Таким "Локомотивом", пока не восстановились основные игроки, это нереально", - заявил собеседник агентства.

"Я, конечно, хочу в это верить! Надо верить до последнего - пока игра не состоялась, нужно верить, но, думаю, это будет очень сложно", - резюмировал Наумов.

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