"Будё-Глимт" с Хайкиным в воротах обыграл болгарский ЦСКА в матче Лиги конференций

ТАСС, 26 ноября. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" со счетом 2:0 на своем поле обыграл болгарский ЦСКА из Софии в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги конференций.

Мяч на 25-й минуте забил Сондре Фет и Эрик Ботхейм (85).

Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин. Он был вызван в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира на чемпионат мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но на поле не появился.

В другом матче группы С итальянская "Рома" разгромила украинскую "Зарю" со счетом 4:0. "Будё-Глимт" возглавляет турнирную таблицу с 11 очками, далее идут "Рома" (10), "Заря" (6) и ЦСКА (1). В заключительном туре 9 декабря "Будё-Глимт" на выезде сыграет с "Зарей", ЦСКА примет "Рому".

"Будё-Глимт" и "Рома" продолжат борьбу в Лиге конференций. Лучшая команда группы сыграет в 1/8 финала турнира, а команда, занявшая второе место, - в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала.