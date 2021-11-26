Балахнин: состояние игроков сборной России в марте важнее жеребьевки стыковых матчей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Качество игры и состояние футболистов сборной России на момент проведения стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира - 2022 в Катаре будет важнее того, какие соперники попадутся команде в результате жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Сергей Балахнин, который работал в штабе Леонида Слуцкого с 2015 по 2016 год.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть мирового первенства. Для попадания на чемпионат мира, который пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 26 ноября, начало - в 19:00 мск.

"Есть команды сильнее, есть слабее, но суть не в этом; дай бог, жребий будет нам благоволить! В принципе, все в наших руках, не стоит ждать хорошего жребия. Все будет зависеть от самой сборной - от того, как она будет играть, в каком состоянии будут находиться игроки. Это будет важнее, чем жребий", - сказал Балахнин.

Сборная России вошла в число 12 команд, которые будут бороться за три путевки на чемпионат мира в Катаре. Они будут распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные, после чего будут разбиты на три пути по четыре сборные в каждом. В полуфинале национальной команде достанется кто-то из несеяных сборных, российские футболисты встречу 1/2 финала проведут на своем поле. К ним относятся команды Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции и Чехии; по итогам жеребьевки также станет известна пара, с сильнейшим в которой в случае победы сыграют россияне.

К сеяным сборным, помимо российской, относятся команды Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. С одной из них россияне могут встретиться, если выйдут в финал. "О втором сопернике сейчас нет смысла говорить, потому что это будет отдельная история, несмотря на то что матчи пройдут подряд. Если сборная победит, в команде будет воодушевление, подъем эмоций - там возможно все", - продолжил бывший тренер сборной России.

"Наверняка во втором матче мы будем играть с более сильным соперником, но тем не менее за счет качеств, о которых я говорил, мы можем выйти на чемпионат мира. Будет тяжело - мы не самая сильная сборная, и это надо понимать", - добавил он.

"Особняком стоит сборная Северной Македонии"

По мнению собеседника агентства, самым удобным соперником для сборной России по полуфиналу раунда плей-офф отбора на чемпионат мира является команда Северной Македонии. "На мой взгляд, эта команда будет слабее всех, она будет предпочтительнее остальных. Но македонцы думают так же, как и мы. Тем футбол и хорош - играет не одна команда, соперник также думает, готовится", - отметил Балахнин.

"Кто является самым сильным соперником по полуфиналу? Да все - и Австрия сильна, у Польши достаточно хорошая сборная. У Турции и Чехии тоже есть кем играть. Особняком стоит Северная Македония", - добавил он.

Рассуждая о потенциальных соперниках по финалу, бывший тренер сборной России отметил, что любая команда будет непростым испытанием для национальной сборной. "Там вообще слабых не будет. Любой, кто бы ни вышел, будет очень сильным соперником. Отдельно о командах говорить трудно, потому что надо понимать, кто в каком состоянии будет", - продолжил собеседник агентства.

Матчи 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), которые запланированы на 19-20 марта, будут перенесены в интересах сборной России, которой предстоит 24-25 и, возможно, 28-29 марта бороться за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. "Плюсы от этого однозначно будут; наверное, будут два-три дополнительных дня. Какой-то эффект от этого вряд ли будет, но в такой ситуации очень важны даже два-три дня - игроки побудут вместе, потренируются. Хотя нам наверняка не будет хватать игровой практики", - признал Балахнин.