Габулов назвал сложных соперников для сборной России в плей-офф отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборные Австрии, Польши и Турции по футболу являются непредпочтительными соперниками для российской команды на первой стадии плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Владимир Габулов.

При жеребьевке 12 команд будут распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч на своем поле, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции и Шотландии. В число несеяных вошли команды Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Украины и Чехии. Сборная Украины не встретится с командой России по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира.

"Я думаю, что команды Австрии, Польши и Турции - неподходящие варианты для жеребьевки, - сказал Габулов. - Сложно сравнивать, но это команды, с которыми можно играть и побеждать, но также можно и проиграть. К сожалению, наша команда не настолько стабильна, чтобы мы могли с уверенностью говорить, что мы можем обыграть такого уровня команды без вопросов. Сборная Чехии находится между командой Северной Македонии и этими тремя".

"Предпочтительный вариант для сборной России - команда Северной Македонии, она, наверное, по уровню футболистов ниже всех остальных соперников. Все остальные приблизительно одного среднего, крепкого уровня, с которыми будет немного сложнее, чем с командой Северной Македонии. Для нас жребий соперника очень важен, но гораздо важнее, в каком состоянии подойдут наши футболисты в марте, потому что, как мы знаем, в марте у нас только возобновляется чемпионат. Этот фактор очень важен - чтобы к первому матчу футболисты подошли в хорошей форме, ведь победа над первым соперником ничего нам не дает, нужно обыграть две команды, чтобы попасть на чемпионат мира", - добавил собеседник агентства.

Габулов заявил, что верит в выход сборной России в финальную часть чемпионата мира. "Выйти на чемпионат мира будет непросто, однозначно, потому что противостояние состоит из двух матчей с двумя соперниками, - отметил он. - Если бы выход зависел от игры с одним соперником в двухматчевом противостоянии, то это было бы легче. Но опять-таки все возможно, лично я верю в нашу сборную, в наших футболистов. Верю в то, что наша команда может играть с любым соперником и может играть на победу".

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.