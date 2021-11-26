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ЧМ-2022 по футболу

Смолов заявил, что не имеет предпочтений по сопернику в плей-офф отбора на чемпионат мира

Жеребьевка пройдет в пятницу
Федор Смолов (сборная России) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Смолов (сборная России)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов не имеет предпочтений по сопернику на первой стадии плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года. Об этом Смолов рассказал ТАСС.

При жеребьевке 12 команд будут распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Уэльса, Швеции и Шотландии. В число несеяных вошли команды Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции, Украины и Чехии. Сборная Украины не встретится с командой России по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира.

"Будет жеребьевка, все узнаем. Предпочтений по сопернику у меня нет", - сказал Смолов.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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