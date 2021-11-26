Матыцин заявил, что видит много позитивных изменений в вопросе восстановления ВФЛА

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что видит очень много позитивных изменений в вопросе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Матыцин рассказал в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА. Организация была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

"Что касается легкой атлетики, мы тоже видим очень много позитивных изменений. На последнем конгрессе, который прошел несколько дней назад, признано, что карта по восстановлению реализуется федерацией. И несмотря на то, что в СМИ прозвучало, что вот опять продлили временное приостановление, - это временная процедура, надо разделять процедуру и сам процесс. Видим, что у международной федерации легкой атлетики тоже другого выбора нет, я считаю, кроме того, чтобы как можно быстрее принять решение о полном восстановлении нашей федерации", - отметил Матыцин.

"Я думаю, что на следующих Олимпийских играх российская сборная будет сильной, и это тоже фактор развития всей мировой легкой атлетики. Поэтому у меня конструктивный взгляд. Позиция министерства в сфере международной деятельности сейчас проективная, с Министерством иностранных дел мы активно взаимодействуем. Надеюсь, что уважение международного спортивного сообщества к нам только будет укрепляться", - добавил министр спорта.

В 2020 году ВФЛА выплатила World Athletics $6,31 млн, $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Оно было признано причастным к подделке медицинских документов, которые фигурировали в деле. В связи с этим инцидентом World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях. В марте 2021 года совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом является бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, вторым - литовец Владас Станкявичус. Удаленно подключен к работе и австралиец Питер Николсон, который несколько лет назад являлся независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в РУСАДА.