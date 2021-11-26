Матыцин считает, что Россия максимально эффективно борется с допингом

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия максимально эффективно борется с нарушениями антидопинговых правил. Об этом в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.

"Сегодня я вижу, что, если говорить об области, которая, к сожалению, оказалась критической, почему мы и получили решения CAS в области антидопинга, считаю, что Россия максимально эффективно борется, работает. Буквально чуть более двух недель назад прошла конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом, там Россию оценили по критериям, максимально соответствующим конвенции. Мы многое продемонстрировали, создана правительственная комиссия, межведомственное взаимодействие идет, там присутствовал президент WADA, мы встречались, на сегодняшний день у всех есть желание закрыть эту страницу и двигаться дальше, потому что без российского спорта мировой спорт не может существовать", - отметил Матыцин.

"На мой взгляд, сейчас ситуация достаточно стабильная. Но говорить о том, что не будет давления после зимних Олимпийских игр на российский спорт, сложно. Потому что, к великому сожалению, сколько мы ни говорим о том, что спорт вне политики, я утверждаю, что спорт сейчас - мощнейший фактор политики. Это тоже надо учитывать", - добавил министр спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.