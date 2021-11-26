{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание
Обновлено 

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

Второе место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье - их соотечественники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

На эту тему
Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи
Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи

Спортсмены показали результат 73,91 балла. Второе место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), третье - их соотечественники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).

Теги
Фигурное катание
Матч за мировую шахматную корону
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Вторая партия состоится в субботу
Читать полностью