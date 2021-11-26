Фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи

Спортсмены показали результат 73,91 балла. Второе место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), третье - их соотечественники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).