Карпин оценил итоги жеребьевки плей-офф отбора чемпионата мира для сборной России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал нормальной жеребьевку матчей плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. Такое мнение он высказал в эфире "Матч ТВ".

В полуфинале плей-офф россияне встретятся с командой Польши, победитель сыграет с сильнейшим в паре Швеция - Чехия.

"Не плохой и не хороший, нормальный жребий, - сказал Карпин. - Могло быть хуже, могло быть чуть лучше. Это все на бумаге, через четыре месяца может все поменяться. И в нашей сборной, и в сборных, против которых будем играть".

"На [декабрьские] матчи смотреть смысла нет. Можно увидеть уровень игроков, но их готовность нужно смотреть в марте. Мы распределяем кто куда поедем, когда получим от клубов информацию о зимних сборах. Будем смотреть, разговаривать с тренерами, кто из игроков готов физически, какие травмы, и из этого будем исходить", - добавил специалист.

Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.