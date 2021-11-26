Место проведения матча между сборными России и Польши станет известно до 9 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Место проведения полуфинала плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Польши будет объявлено до 9 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной России Самвел Авакян.

Сборная России рассматривает для стыков "Лужники", "Газпром-Арену" и стадионы на юге

На эту тему

Жеребьевка стыковых матчей состоялась в пятницу в Цюрихе. Сборная России в полуфинале плей-офф отборочного турнира встретится с командой Польши. Победитель матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"До 9 декабря будет объявлено, где состоится матч между сборными России и Польши", - сказал Авакян.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что для проведения стыковых матчей рассматриваются московские "Лужники", петербургская "Газпром-Арена" и арены на юге страны.

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.