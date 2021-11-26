Карпин намерен пригласить не более 27 футболистов в расположение сборной России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин планирует вызвать не более 27 футболистов в расположение национальной команды для подготовки к матчам плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом Карпин рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

В полуфинале плей-офф россияне встретятся с командой Польши, победитель сыграет с сильнейшим в паре Швеция - Чехия.

"Это будет через четыре месяца, - сказал Карпин. - Думаю, будет не больше 27 футболистов. Думать о том, кем заменить [Александра] Головина и [Федора] Смолова? Пока рано, нужно посмотреть, кто в каком состоянии будет".

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.