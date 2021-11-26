Карпин не против дополнительных премиальных выплат для футболистов сборной России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Все вопросы по премиальным выплатам для футболистов сборной России уже обговорены, но главный тренер команды Валерий Карпин не будет против дополнительных премий. Об этом он рассказал журналистам.

По итогам жеребьевки плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборной России в полуфинале досталась команда Польши, победитель этого матча сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Первая встреча пройдет 24 марта, вторая - 29 марта.

"Если кто-то захочет дополнительно мотивировать сборную деньгами - я против не буду, - сказал Карпин. - По поводу премиальных смысл разговаривать? Все уже обговорено. Если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами - хорошо".

"Я считаю, что деньги не являются дополнительной мотивацией для игроков сборной. Миллиард бы помог обыграть сборную Польши? Тогда давали бы миллиард и стали бы чемпионами мира. К сожалению или счастью, это спорт", - добавил он.

Также тренер прокомментировал шансы сборной России в плей-офф турнира. "Я не считаю сборную России фаворитом против любого из возможных соперников, 500%. Я уже говорил, что мы никого не сильнее и не слабее. Даже в группе ни со Словенией, ни со Словакией я нас фаворитом не считал (команда под руководством Карпина одержала в этих играх победы со счетом 2:1 и 1:0 соответственно - прим. ТАСС), тем более в стыковых матчах", - отметил Карпин.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.