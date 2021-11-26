Туктамышева рассказала, что усложнила произвольную программу к этапу Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева усложнила произвольную программу к шестому этапу серии Гран-при, который стартовал в Сочи. Об этом фигуристка, занимающая второе место после короткой программы, рассказала журналистам.

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Туктамышева получила за короткую программу 80,10 балла, лидирует с мировым рекордом россиянка Камила Валиева (87,42), третьей идет представительница США Мэрайя Белл (69,37). В олимпийском сезоне Туктамышева в произвольной программе выступает с арабскими танцами на под "Арабию" Ханин эль-Алам и "Мою Любовь" Артема Узунова. На своем предыдущем этапе серии в Ванкувере фигуристка была второй.

"Мы немного усложнили произвольную программу, добавили туда каскад "три плюс три". Но перерыв был небольшой, чтобы сделать еще что-то более масштабное", - сообщила Туктамышева.

"После этапа серии в Канаде старалась работать над всем, чем только можно, улучшая каждый элемент. Задача была хорошо восстановиться, не потерять форму, потому что все время идти на пике - это тяжело, важно грамотно построить тренировочный процесс, мы пытаемся это регулировать", - сообщила Туктамышева.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.