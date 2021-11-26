Лукич: россияне в матче с итальянцами успели получить удовольствие от баскетбола

ТАСС, 26 ноября. Российские баскетболисты в матче отборочного турнира Кубка мира с командой Италии сумели получить удовольствие от игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

Российские баскетболисты с победы над итальянцами стартовали в отборе на Кубок мира

Россияне обыграли итальянцев со счетом 92:78 в первом матче квалификации на Кубок мира 2023 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Серб Лукич дебютировал на посту главного тренера сборной России.

"Трудная игра для нас, и я даже рад, что мы раньше не воспользовались возможностью все завершить и довели дело до четвертой четверти, где показали хорошую защиту при удавшихся бросках, - сказал Лукич. - Игрокам я сказал: давайте будем радоваться после игры с Исландией, так как сейчас была только одна победа. В один момент мы начали получать удовольствие от баскетбола, и главным было не потерять результат. Выделять из команды никого не хочу".

Лукич отметил, что у всех команд есть проблема с составом, когда по ходу перерыва между играми будут добавляться баскетболисты из клубов. "Ситуация знакома для нас, но мы постараемся добиться качественного тренировочного процесса", - отметил он.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Антон Астапкович, набравший 21 очко. "У нас до конца третьей четверти были "качели", в ее конце мы стали более-менее отрываться, но напряжение все равно держалось", - сказал он.

В следующем матче российские баскетболисты в Санкт-Петербурге сыграют с командой Исландии 29 ноября.