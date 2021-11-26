Бородюк: россияне смогут выйти на чемпионат мира, если хорошо подготовятся психологически

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сможет выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года, если игроки команды хорошо подготовятся психологически и функционально к стыковым матчам плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Александр Бородюк, ныне возглавляющий московское "Торпедо".

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится 29 марта с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Я желаю игрокам и тренерскому штабу сборной России, чтобы они достойно провели два матча и решили поставленную задачу в виде выхода на чемпионат мира, - сказал Бородюк. - Что касается сборной Польши, то здесь все будет зависеть от того, как российские футболисты подготовятся к матчу. Будет иметь огромное значение тот фактор, где состоится игра, для сборной России это очень важно, что два матча проведем дома при поддержке наших замечательных болельщиков, которые будут поддерживать команду".

"Главное, чтобы игроки в преддверии матчей не обращали внимания на заявления в прессе, все будет зависеть от трех факторов: функциональной подготовки игроков, индивидуального мастерства и психологии. Если сборная России будет хорошо готова психологически и функционально, то нам по силам добиться успеха и выйти на чемпионат мира. Игроки сборной должны понимать, что для них это будут два самых важных матча. Это решающие игры, первая с поляками, дальше с тем, кто выиграет в паре Швеция - Чехия", - добавил Бородюк

За сборную Польши выступает девятикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов нападающий Роберт Левандовский. "Футбол - это коллективная игра, все будет зависеть от каждого игрока, как они будут действовать на своем участке поля, - отметил Бородюк. - Нужно говорить о целостности команды. Если мы сравним игру Левандовского в сборной и в "Баварии", то увидим, что нападающий не так ярко проявляет себя в национальной команде, как в клубе. Все зависит от партнеров, понятно, что он является выдающимся игроком, одним из лучших в Европе, но все же любой футболист, даже такого уровня, как Левандовский, зависим от партнеров. Огромное значение имеет то, как команда будет готова в целостности".

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.