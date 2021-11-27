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Матч за мировую шахматную корону

Директор школы Непомнящего считает, что Карлсен сумел оказать давление на россиянина

Первая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью
Евгений Марголин Андрей Карташов/ТАСС
Описание
Евгений Марголин
© Андрей Карташов/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен сумел оказать психологическое давление на претендента Яна Непомнящего в первой партии матча за звание чемпиона мира, и остается загадкой, как российский гроссмейстер отреагирует во втором поединке. Такое мнение ТАСС высказал директор шахматной школы Непомнящего Евгений Марголин.

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После первой партии счет равный - 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, Непомнящий будет играть черными фигурами.

"С одной стороны, ничья - это наиболее вероятный и закономерный результат, с другой стороны все намного интереснее, - рассказал Марголин. - Первая партия, как правило, является разведкой боем, здесь Карлсен показал, что хорошо готов теоретически, возможно, на несколько ходов знал больше, чем Ян, и он играл на перехват инициативы. Пытался играть первым номером, хотя для шахмат, обычно, белый цвет - это как своя подача в теннисе. В этом плане Магнус показал претенденту, что хочет играть первым номером, хочет побеждать, и оказал на Яна некое психологическое давление".

"Как отреагировал Ян, и как он будет играть в следующей партии черным цветом - большой вопрос. Будет ли он стараться подражать Карлсену и играть на перехват, или постарается играть надежно, чтобы сделать ничью и попробовать еще раз играть активно белыми", - добавил собеседник ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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