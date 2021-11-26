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Матч за мировую шахматную корону
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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону

Вторая партия состоится в субботу
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После первой партии счет равный - 0,5:0,5. Вторая партия состоится в субботу, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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Матч за мировую шахматную корону
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