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НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня НХЛ

Второй звездой дня стал хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов
Александр Овечкин ("Вашингтон") AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин ("Вашингтон")
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 27 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В субботу "Вашингтон" дома со счетом 4:3 обыграл "Флориду", Овечкин забросил три шайбы и оформил свой 28-й хет-трик в карьере. Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).

Второй звездой признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В домашнем матче против "Виннипега" (7:1) россиянин забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Третьей звездой стал американский голкипер "Анахайма" Энтони Столарц, отразивший 34 броска в домашней игре против "Оттавы" (4:0).

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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