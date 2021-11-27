Овечкин признан первой звездой дня НХЛ

ТАСС, 27 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капитан "Вашингтона" Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против "Флориды"

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В субботу "Вашингтон" дома со счетом 4:3 обыграл "Флориду", Овечкин забросил три шайбы и оформил свой 28-й хет-трик в карьере. Россиянин забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).

Второй звездой признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В домашнем матче против "Виннипега" (7:1) россиянин забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Третьей звездой стал американский голкипер "Анахайма" Энтони Столарц, отразивший 34 броска в домашней игре против "Оттавы" (4:0).