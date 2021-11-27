Курашов: российские фристайлисты попали на тестовые старты в Пекин в последний момент

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по фристайлу лишь в последний момент сумела попасть на тестовые перед Олимпиадой соревнования по ски-кроссу в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В субботу россиянин Сергей Ридзик стал победителем первого этапа Кубка мира в ски-кроссе, который прошел в Пекине.

"Соревнования по ски-кроссу проходят в Пекине в качестве тестовых, и это единственная из дисциплин фристайла, на тестовые соревнования которой нам удалось попасть. Потому что организаторы ни по какой другой дисциплине их не проводили, проводить не собираются и никак такое решение не объясняют. Во всяком случае, мы официальных объяснений не слышали", - сказал Курашов.

"На этот этап нам было непросто попасть. Мы успели оформить визы, приехать туда, у нас все было на тоненького, поскольку все было непросто. Китайская сторона меняла правила ковид-тестирования, и мы буквально в последний момент сначала сдали тесты в одной аккредитованной лаборатории, но их она не устроила. Почему их результаты не устроили, они не объяснили. Поэтому мы вынуждены были изыскать средства для тестирования в другой лаборатории, и результаты их устроили буквально за день до нашего выезда", - добавил он.

По словам Курашова, причиной победы Ридзика стали произошедшие изменения в подготовке команды в этой дисциплине. "У нас в ски-кроссе была стагнация, и 1,5 года назад мы поменяли тренерский штаб, изменили сервис-группу, подходы к тренировкам по специальной физической подготовке и лыжно-технической подготовке. И это дает сейчас свои плоды, но кроме Сергея Ридзика и другие спортсмены должны показывать свои результаты. Эта победа нас мотивирует, она была заслуженной, и мы этому рады", - подчеркнул Курашов.