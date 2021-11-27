Валиева и Туктамышева успешно провели тренировку перед заключительным днем Гран-при в Сочи

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира по фигурному катанию Камила Валиева и серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева успешно провели тренировку перед стартом произвольной программы заключительного, шестого этапа Гран-при в Сочи.

Турнир, проходящий в ледовом дворце "Айсберг", определит окончательный состав участников финала серии Гран-при. Он пройдет в декабре в японской Осаке.

Валиева, накануне оформившая в короткой программе полный комплект мировых рекордов, справилась в прогоне с четверным сальховом, каскадом из четверного и тройного тулупа, тройным акселем. С четверного тулупа ей не удался идеальным выезд, в связи с чем фигуристка не прикрепила к нему тройной сальхов.

Туктамышева, занимающая второе место после короткой программы, в прокате сделала упор на отработку тройного акселя. С этой задачей она справилась хорошо - четыре были отличными, два с помарками.

Майя Хромых, идущая пятой, выполнила сольный четверной тулуп, со второго, запланированного в каскаде, упала. После легкой передышки фигуристка выполнила тройные и двойные прыжки, каскад из тройного лутца и тройного тулупа и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, начало - 19:10 мск.