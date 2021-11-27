Драчев предостерег от призывов к увольнению тренера Шашилова из сборной России по биатлону

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Неудачный старт на этапе Кубка мира биатлонисток, работавших под руководством старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова, не должен являться основанием для призывов к увольнению специалиста. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Лучшей из россиянок в открывавшей сезон индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место. Кристина Резцова стала восьмой. Обе спортсменки готовилась к сезону по индивидуальному плану, отдельно от национальной команды. Лучшей из группы Шашилова стала Светлана Миронова (25-е место), худшей - Ирина Казакевич (109), допустившая десять промахов.

"После первой гонки не надо махать шашками и призывать к увольнению. Мы же любим увольнять уже после первой гонки. Я хочу поддержать Мишу [Шашилова], горевать не надо, все в его руках. Тем более не стоит делать выводы по индивидуальной гонке, надо дождаться спринтов, пасьютов (гонок преследования - прим. ТАСС). Выводы можно будет начинать делать после Эстерсунда, когда команда переедет в Австрию", - сказал Драчев.

"Сегодня пять наших лыжников попали в десятку сильнейших, в то время как норвежцы выступили слабо, но никто же не призывает к увольнениям и не выгоняет Йоханнеса Клебо или Эмиля Иверсена (норвежских лыжников - прим. ТАСС) из команды, - добавил Драчев. - Миша Шашилов - грамотный специалист. Да, он строгий человек, у него свои взгляды на жизнь и подготовку, но он знает команду, его надо поддержать, и сказать ему: "Михаил, мы в тебя верим".

Шашилов работает с командой второй сезон. "Надо дать Мише поработать. Частые смены не дают возможности реализовать и оценить проделанную работу, передать ее следующим тренерам", - заметил Драчев.

Первый этап Кубка мира завершится в воскресенье спринтерскими гонками.