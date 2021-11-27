Нигматуллина стала пятой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 27 ноября. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла пятое место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Победительницей гонки стала чешка Маркета Давидова, которая преодолела дистанцию 15 км за 42 минуты 43,5 секунды, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 1.17,7; 1), тройку лидеров замкнула немка Дениз Херрман (+1.23,0; 1). Давидова возглавила общий зачет Кубка мира и в следующей гонке выступит в желтой майке лидера.

Нигматуллина проиграла победительнице 2 минуты 4 секунды, допустив один промах. Кристина Резцова заняла восьмое место (+2.27,7; 1), Светлана Миронова финишировала 25-й (+3.45,1; 3), Лариса Куклина - 28-й (+3.49,7; 3), Валерия Васнецова - 44-й (+4.58,6; 4), Ирина Казакевич - 109-й (+11.36,0; 10).

Позднее в субботу пройдет индивидуальная гонка у мужчин. В воскресенье будут разыграны медали в спринте.

В новость внесены изменения (15:43 мск) - добавлены подробности во втором и третьем абзацах.