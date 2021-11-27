Матыцин высоко оценил потенциал сборной России по дзюдо

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Потенциал сборной России по дзюдо, которая на командном чемпионате Европы завоевала бронзовые медали, остается высоким. В дальнейшем необходимо правильно проанализировать причины неудачного выступления спортсменов, сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин в субботу.

Российские дзюдоисты в субботу победили команду Белоруссии со счетом 4-0 в противостоянии за бронзу. В первом раунде турнира россияне уступили сборной Турции.

"Любой проигрыш тоже очень важен, поэтому надеюсь, что правильно будет проанализировано, почему проиграли Турции. Но уверенная победа [во встрече] за третье место над командой Белоруссии говорит о хорошем потенциале нашей команды", - сообщил Матыцин.

В составе российской команды выступали Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - весовая категория до 57 килограммов), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина, Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг), Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Хусен Халмурзаев, Давид Оганисян (оба - до 90 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг). В матче за бронзу свои схватки выиграли Прокопенко, Владимирова, Махмадбеков и Халмурзаев.

В командном чемпионате Европы принимали участие 16 сборных.