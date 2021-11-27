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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил Усманова с переизбранием на пост главы Международной федерации фехтования

Усманов был переизбран на должность на конгрессе организации, который прошел в Лозанне

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

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"Такая безоговорочная, единодушная поддержка участников конгресса FIE - яркое, убедительное свидетельство Вашей многолетней плодотворной работы на этом ответственном посту, достойная оценка Ваших организаторских качеств, опыта, значимого личного вклада в развитие спорта, олимпийского движения", - говорится в телеграмме.

Путин выразил убеждение, что Усманов будет продолжать с присущей ему энергией и настойчивостью успешно решать задачи, стоящие перед FIE, и способствовать укреплению международного сотрудничества в области спорта.

Глава государства также пожелал президенту Международной федерации фехтования здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год - Европейскую конфедерацию фехтования.

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Путин, Владимир ВладимировичУсманов, Алишер БурхановичЛетние олимпийские виды спорта
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