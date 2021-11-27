Мишина и Галлямов рассказали, что катаются в своей программе, будто опаздывают в ЗАГС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что в своей произвольной программе "Время вперед" стараются кататься так, будто опаздывают в ЗАГС, - такую скорость им посоветовала их тренер Тамара Москвина. Об этом фигуристы рассказали после победы на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи.

Мишина и Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие в Сочи второе место, вышли в финал серии Гран-при, который пройдет в декабре в японской Осаке.

"Сегодня получилось все намного лучше, чем вчера. Сыграла роль какая-то злость. Надеемся, что вчера это была чистая случайность", - рассказала Мишина.

На вопросы о программе "Время вперед", поставленной на музыку Георгия Свиридова "Метель" и "Время вперед", спортсменка ответила: "Первая часть - лирическая, мы делаем сложные элементы, показываем любовь, отношения, а вторая - самая разрывная, такой счастливый финал".

"Во второй части мы мчимся вперед, ничего не замечая на своем пути. Думаю, каждый найдет в этой истории что-то свое, - отметил Галлямов. - Как Тамара Николаевна говорила: как будто у вас ЗАГС закрывается, и вы мчитесь вперед, чтобы успеть".