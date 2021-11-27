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Фигурное катание

Пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

На этапе Гран-при в Сочи фигуристы в соревновании спортивных пар заняли первые две строчки
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин вышли в финал серии Гран-при.

На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов заняли первое место, показав по сумме короткой и произвольной программ результат 226,98 балла, Павлюченко и Ходыкин стали вторыми (212,59). Третью позицию заняли россияне Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).

Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии, Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе в Канаде. Сумма мест за два этапа позволила российским парам попасть в финал серии.

Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Также в соревнованиях примут участие россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

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