Башаев: сборная России будет развивать направление, связанное с командными соревнованиями

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо намерена развивать направление, связанное с командными соревнованиями на международных турнирах. Об этом журналистам рассказал чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев.

В субботу Башаев стал бронзовым призером смешанного командного чемпионата Европы, который прошел в Уфе. Россияне не смогли побороться за золото, уступив в 1/8 финала команде Турции.

"Я был рад начать эту победную серию после обидного проигрыша. Очень приятная атмосфера, домашние стены сильно помогают, турнир проводится на высочайшем уровне. Мы сделали определенные выводы после Олимпиады и будем развивать это направление. Сейчас все больше и больше имеют значение командные соревнования - раньше выставляли вторых номеров, теперь максимально сильный состав, и все стараются забрать медаль", - сказал Башаев.

Также дзюдоист прокомментировал итоги командного чемпионата Европы. "Нужно бороться, выигрывать, отступать нельзя. Мы это все поняли и добились успеха", - отметил он.