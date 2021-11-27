Дзюдоистка Владимирова заявила, что ей нравится бороться в команде

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Дарья Владимирова рассказала, что борьба в команде способствует хорошему настрою на схватку. Такое мнение она высказала журналистам.

Владимирова в составе российской сборной стала бронзовым призером командного чемпионата Европы по дзюдо в Уфе. Победителем стала сборная Грузии, второе место заняли представители Нидерландов, также бронзовые медали достались туркам.

"Поговорила с тренером. Тренер сказал, что с ней [соперницей] делать. Я придерживалась этой тактики. У опытных ребят приобрела отношение к делу, настрой на схватку, очень нравится бороться в команде", - сказала спортсменка.

В составе российской команды выступали Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - весовая категория до 57 килограммов), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина, Владимирова (обе - свыше 70 кг), Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Хусен Халмурзаев, Давид Оганисян (оба - до 90 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг).

В командном чемпионате Европы принимали участие 16 сборных.