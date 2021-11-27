Мамедов: вклад Усманова в мировое фехтование трудно переоценить

В субботу Усманов был переизбран на пост президента FIE на конгрессе организации в Лозанне.

"Мы рады, что Алишер Бурханович пошел на новый срок. Это мнение не только Федерации фехтования России, но и всего мирового сообщества. Его вклад в развитие мирового фехтования трудно переоценить", - сказал специалист.

"Очень много делается. В первую очередь это то, что в фехтовании разыгрывается 12 комплектов олимпийских медалей. И все сборные, прошедшие квалификацию, без какой-либо ротации могут участвовать в Олимпиадах", - добавил он.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год - Европейскую конфедерацию фехтования.