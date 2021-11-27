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Фигурное катание

Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали, что стараются приблизить свое исполнение к балету

Фигуристы победили на шестом этапе Гран-при в Сочи
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стараются максимально приблизить исполнение короткой программы "Эсмеральда" к классическому балету. Об этом фигуристы сообщили после победы на шестом этапе Гран-при в Сочи.

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Мишина и Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие в Сочи второе место, вышли в финал серии Гран-при.

"Мы пересмотрели все видео на YouTube с вариантами балета - разные труппы, с разными костюмами, даже с отличающейся музыкой, - рассказала Мишина. - Мы доработали музыку - чуть ускорили, она не совсем ложится на наш шаг. Фигурное катание - это балет на льду, конечно, наши линии не такие красивые, мы выполняем сложные элементы. Но мы занимаемся хореографией с пяти лет и стараемся, чтобы наше исполнение было близко к балету".

Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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