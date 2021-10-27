Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Сочи

ТАСС, 27 октября. Мишина и Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Спортсмены набрали 231,96 (78,89+153,07) балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (204,83; 69,95+134,88), третьими - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (187,76; 66,93+120,83).

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Турнир завершится 28 октября.