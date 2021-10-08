Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли турнир в Финляндии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали победителями международного турнира Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

Спортсмены набрали 227,13 (73,76+153,37) балла. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место (213,72; 78,33+135,29). На третьей позиции расположились Эшли Кейн и Тимоти Ледюк из США (193,00; 64,98+128,02).

Мишиной 20 лет, Галлямову - 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Турнир Finlandia Trophy завершится 10 октября.