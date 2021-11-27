Фигуристка Валиева сожалеет, что увидит Осаку только из окна во время финала Гран-при

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева с сожалением думает о том, что в японской Осаке, где пройдет финал серии Гран-при, она сможет посмотреть на город только из окна. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на этапе Гран-при в Сочи.

Россиянка вышла в финал серии, по итогам произвольной программы в Сочи ученица Этери Тутберидзе набрала 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. В пятницу 15-летняя Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла. Прошлое достижение также принадлежало Валиевой и было установлено 31 октября на этапе Гран-при в Канаде. Тогда россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.

"Я бы очень хотела попробовать суши, японское блюдо. А когда наши девочки Саша [Трусова], Алена [Косторная] и Аня [Щербакова] были в Японии, они привозили нам мармеладки, жевательные конфеты, это было очень вкусно, мне правда очень понравилось. Хотелось бы погулять, но все-таки коронавирус, "пузырь", буду смотреть в окошко".

Финал серии Гран-при в Осаке пройдет с 9 по 12 декабря, из-за коронавирусных ограничений турнир состоится в формате "пузыря".