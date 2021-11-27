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Фигурное катание

Фигуристки Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал серии Гран-при

Также в финале выступят россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная и японка Каори Сакамото
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых вышли в финал серии Гран-при.

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На этапе Гран-при в Сочи Валиева заняла первое место, показав по сумме двух программ результат 272,71 балла (87,42+185,29) и установив по итогам соревнований три мировых рекорда. Туктамышева стала второй (229,23; 80,10+149,13) , Хромых - третьей (219,69; 64,72+154,97).

Ранее Валиева выиграла золото этапа в Канаде, Туктамышева заняла вторую позицию на том же турнире, Хромых стала второй на этапе в Италии. Сумма мест за два этапа позволила россиянкам попасть в финал.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании, также на ее счету золото командного чемпионата мира. Хромых 15 лет, она является серебряным призером финала Кубка России (2021).

Финал Гран-при состоится в Осаке с 9 по 12 декабря. Также в Японии выступят россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная и японка Каори Сакамото.

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