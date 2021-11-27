СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе Гран-при в Сочи, улучшив свои же достижения.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. Прошлое достижение также принадлежало Валиевой и было установлено 31 октября на этапе Гран-при в Канаде. Тогда россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла. В пятницу Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла.

Валиева заняла первое место на этапе Гран-при Сочи. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (229,23 балла), третье место заняла еще одна россиянка - Майя Хромых (219,69).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Ранее фигуристка стала победительницей второго этапа Гран-при в Канаде. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Валиева вышла в финал Гран-при, который состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Также в Японии выступят россиянки Анна Щербакова, Алена Косторная, Туктамышева, Хромых и японка Каори Сакамото.