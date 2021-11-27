{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали фантастический прокат на этапе Гран-при в Сочи

Фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, отобрались в финал серии

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, показали на этапе Гран-при в Сочи фантастический прокат. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

На эту тему
Пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов заняли первое место, показав по сумме короткой и произвольной программ результат 226,98 балла. Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии. Сумма мест за два этапа позволила российской паре попасть в финал серии.

"Сегодня был фантастический прокат Мишиной и Галлямова. Они своей энергией захватили все пространство. Это было чудо. Здорово, что четыре [российские] пары в финале Гран-при", - сказала специалист.

Финал серии Гран-при состоится в Осаке с 9 по 12 декабря. Помимо Мишиной и Галлямова в Японии выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
Терюшков: "Химки" в матче с "Краснодаром" скорее потеряли два очка, чем набрали одно
Встреча 16-го тура чемпионата России по футболу завершилась со счетом 3:3
Читать полностью