Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали фантастический прокат на этапе Гран-при в Сочи

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, показали на этапе Гран-при в Сочи фантастический прокат. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов заняли первое место, показав по сумме короткой и произвольной программ результат 226,98 балла. Ранее Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии. Сумма мест за два этапа позволила российской паре попасть в финал серии.

"Сегодня был фантастический прокат Мишиной и Галлямова. Они своей энергией захватили все пространство. Это было чудо. Здорово, что четыре [российские] пары в финале Гран-при", - сказала специалист.

Финал серии Гран-при состоится в Осаке с 9 по 12 декабря. Помимо Мишиной и Галлямова в Японии выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).