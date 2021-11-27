Бестемьянова: фигуристка Валиева растет эмоционально от старта к старту

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российская фигуристка Камила Валиева прибавляет технически и эмоционально от старта к старту. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ

На этапе Гран-при в Сочи Валиева заняла первое место, показав по сумме короткой и произвольной программ результат 272,71 балла (87,42+185,29). Спортсменка в Сочи установила три мировых рекорда. Ранее Валиева выиграла золото этапа Гран-при в Канаде. Сумма мест за два этапа позволила россиянке попасть в финал серии.

"Уже в прошлом году было видно, что это человек, который идет на рекорд, может побить все, что угодно. Это становится все понятнее. Она становится необыкновенной: и технические вещи делает классные, и растет эмоционально от старта к старту", - сказала специалист.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.