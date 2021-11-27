Бойцы Александр Емельяненко и Марсио Сантос проведут реванш

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос согласился провести реванш с россиянином Александром Емельяненко. Об этом Сантос сообщил после боя на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

Александр Емельяненко проиграл бразильцу Сантосу в первом бою в ММА за полтора года

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Поединок завершился победой Сантоса удушающим приемом в первом раунде.

"Я предоставлю тебе реванш", - сказал Сантос, обращаясь к сопернику.

Емельяненко 40 лет, он не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья.

32-летний Сантос выиграл 17-й бой при шести поражениях и одной ничьей.