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ММА

Гаджиев: Александр Емельяненко имеет все шансы взять реванш в бою с Сантосом

Емельяненко потерпел поражение от Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре в субботу
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может взять реванш у бразильца Марсио Сантоса, если продолжит усердно тренироваться. Такое мнение ТАСС высказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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Емельяненко потерпел поражение от Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре в субботу. Поединок завершился победой бразильца удушающим приемом в первом раунде.

"Если Саша будет так ударно тренироваться, то этот реванш имеет право состояться, и у него будет больше шансов", - сказал Гаджиев.

Первоначально с Сантосом должен был встретиться россиянин Вячеслав Василевский, однако из-за плохого самочувствия он принял решение сняться с боя почти за неделю до поединка. Его заменил Емельяненко.

Емельяненко 40 лет, он не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В активе 32-летнего Сантоса 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.

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