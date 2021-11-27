Терюшков: "Химки" в матче с "Краснодаром" скорее потеряли два очка, чем набрали одно

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" скорее лишились двух очков в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром", чем набрали одно. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета "Химок" и член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

"Химки" на своем поле сыграли с "Краснодаром" вничью со счетом 3:3. Подмосковная команда дважды по ходу встречи вела в счете.

"По драматургии и накалу это один из лучших наших матчей в сезоне. Обидно, что все-таки потеряли два очка, нежели взяли одно, хотя по первому тайму нельзя было так сказать. Первый тайм был провальным, [вратарь] Илья [Лантратов] нас еще выручил, потащив пенальти", - сказал Терюшков.

"Ключевым моментом был гол [Эльмира] Набиуллина, позволивший сравнять счет. Дальше Денис [Глушаков] в своей манере хладнокровно, как рукой, положил второй гол. Пропустили ненужный третий, и сложно было что-то сделать. Играли без Александра Филина, который выбыл из-за травмы, и пропустили гол вдесятером из его зоны", - добавил он.

Терюшков отметил возвращение на пост главного тренера Игоря Черевченко на прошлой неделе. "Спасибо тренеру. Вернулся тот Игорь Геннадьевич, которого мы привыкли видеть", - заявил он.