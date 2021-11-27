Гаджиев заявил, что Емельяненко не нужно завершать карьеру после поражения от Сантоса

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру после поражения от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Такое мнение ТАСС высказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гаджиев: Александр Емельяненко имеет все шансы взять реванш в бою с Сантосом

Емельяненко проиграл Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Российский боец не выступал в ММА с лета 2020 года.

"Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру. Он будет драться дальше, готовиться. Думаю, этот бой можно занести ему в актив", - сказал Гаджиев.

Емельяненко 40 лет, всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья.