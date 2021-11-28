{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Директор школы Непомнящего считает, что Ян мог победить Карлсена во второй партии

Две стартовые партии матча завершились вничью
Директор шахматной школы Яна Непомнящего Евгений Марголин Андрей Карташов/ТАСС
Описание
Директор шахматной школы Яна Непомнящего Евгений Марголин
© Андрей Карташов/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий во второй партии матча за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном мог добиться большего, чем ничейного результата. Такое мнение ТАСС высказал директор шахматной школы Непомнящего Евгений Марголин.

На эту тему
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за мировую шахматную корону
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за мировую шахматную корону

Две стартовые партии матча завершились вничью. В субботу россиянин играл черными фигурами. Третья партия состоится в воскресенье.

"Что касается недовольства Магнуса форматом, то это очень странно, так как все в равных условиях и чемпион мог заранее адаптироваться к новому расписанию. Я думаю, что Магнус прекрасно понимает, что в этой защите титула ему придется столкнуться с наиболее сильным давлением, так как Ян как никто другой обладает сильнейшей волей к победе и не боится идти в обмен ударами, - сказал Марголин. - Показателен и дебют, выбранный Яном черными. С одной стороны, Ян ранее почти не играл каталонское начало, с другой, несмотря на спокойный статус этого дебюта, он достаточно агрессивно взял пешку, а потом и качество, поставив Магнуса в ситуацию, где ему нельзя ошибаться".

"Партия закончилась ничейным результатом, но есть такое чувство, что Ян мог получить больше. Опять же, вся борьба впереди, нас ждет замечательный матч", - добавил собеседник ТАСС.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
Футбол в России
ЦСКА попытается прервать успешную серию "Зенита" в РПЛ
Команды встретятся в воскресенье, в этот же день состоятся матчи "Нижний Новгород" - "Крылья Советов" и "Рубин" - "Динамо"
ЦСКА попытается прервать успешную серию "Зенита" в РПЛ
Читать полностью