Директор школы Непомнящего считает, что Ян мог победить Карлсена во второй партии

ДУБАЙ /ОАЭ/, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий во второй партии матча за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном мог добиться большего, чем ничейного результата. Такое мнение ТАСС высказал директор шахматной школы Непомнящего Евгений Марголин.

Две стартовые партии матча завершились вничью. В субботу россиянин играл черными фигурами. Третья партия состоится в воскресенье.

"Что касается недовольства Магнуса форматом, то это очень странно, так как все в равных условиях и чемпион мог заранее адаптироваться к новому расписанию. Я думаю, что Магнус прекрасно понимает, что в этой защите титула ему придется столкнуться с наиболее сильным давлением, так как Ян как никто другой обладает сильнейшей волей к победе и не боится идти в обмен ударами, - сказал Марголин. - Показателен и дебют, выбранный Яном черными. С одной стороны, Ян ранее почти не играл каталонское начало, с другой, несмотря на спокойный статус этого дебюта, он достаточно агрессивно взял пешку, а потом и качество, поставив Магнуса в ситуацию, где ему нельзя ошибаться".

"Партия закончилась ничейным результатом, но есть такое чувство, что Ян мог получить больше. Опять же, вся борьба впереди, нас ждет замечательный матч", - добавил собеседник ТАСС.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.