"Будем играть и биться за Родю". Умер юный хоккеист московского "Динамо"

ТАСС, 28 ноября. Умер 16-летний игрок московского хоккейного клуба "Динамо" и юниорской сборной России Валентин Родионов. Врачи боролись за его жизнь в течение шести дней, но спасти так и не смогли.
21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между "Динамо" и ЦСКА среди игроков 2005 года рождения Родионов потерял сознание после того, как вернулся со своей смены на скамейку запасных. Игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. Сообщается, что ему пришлось сделать декомпрессионную трепанацию черепа, чтобы снизить давление на мозг из-за скопившейся жидкости. Примерно такого рода операция была проведена в конце декабря 2013 года семикратному чемпиону мира по гонкам в классе "Формула-1" Михаэлю Шумахеру после того, как он ударился головой о камни, катаясь на горных лыжах.
Могло показаться, что причиной ухудшения здоровья юного игрока был удар об борт, однако было указано, что ему стало плохо после безобидного, казалось бы, стыка с соперником. Именно после него Родионов вернулся на скамейку, где ему и стало плохо. С 23 ноября он был введен в медикаментозную кому. В субботу пресс-служба "Динамо" сообщила о смерти игрока, назвав ее большой трагедией для динамовского хоккея.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России и клубы выразили соболезнования родным и близким игрока, а также "Динамо". Было принято решение, что матчи КХЛ, Молодежной, Высшей и Женской хоккейных лиг в воскресенье начнутся с минуты молчания.
"Был здоровым, крепким парнем"
Родионов родился в подмосковном Егорьевске, начинал заниматься хоккеем в Воскресенске, однако свою судьбу решил связать с "Динамо". Он второй год играл в юношеских командах бело-голубых - в текущем сезоне успел провести 10 матчей в Молодежной хоккейной лиге, отдав голевой пас. В том роковом матче с ЦСКА, который завершился победой "Динамо" со счетом 6:4, он даже забил гол.
Также в нынешнем сезоне Родионов был вызван в юниорскую сборную России (до 17 лет), он участвовал с конца октября по начало ноября в серии контрольных матчей с командами Словакии и Чехии, в которых отметился голевой передачей.
По словам главного тренера юниорской сборной России Игоря Ефимова, Родионов успешно прошел углубленное медицинское обследование (УМО), которое полагается для всех игроков перед сбором. "Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО, он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией", - сказал Ефимов ТАСС.
"Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на Юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю", - отметил тренер.
К сожалению, инцидент с Родионовым, который повлек за собой его смерть, в нынешнем году стал не первым в молодежном хоккее. В марте несчастный случай стал причиной гибели 19-летнего защитника клуба МХЛ санкт-петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова после случайного попадания шайбы ему в сонную артерию в матче плей-офф с ярославским "Локо".
Врачи боролись за его жизнь несколько суток, но спасти его не смогли. Мать погибшего игрока потом сказала, что Дмитрия Тювилина, после броска которого шайба попала в Файзутдинова, в смерти ее сына не винит.
"Предыдущие поколения были генетически более здоровыми"
Случившаяся трагедия с Родионовым должна в который раз обратить внимание хоккейных властей и клубов на проблему, связанную со здоровьем молодых игроков. Официально причина смерти игрока пока не объявлена, но стоит предположить, что речь может идти и о какой-либо форме патологии. Чтобы это исключить, в том числе, молодые игроки должны обязательно проходить МРТ головного мозга, считает врач команды МХЛ "Чайка" Владимир Кремлев.
Возможные патологии можно обнаружить, в частности, при обследовании глазного дна. "Человеку надо было сделать МРТ головного мозга, его обязательно могут и не делать - только по рекомендации доктора. В молодом возрасте довольно много заболеваний, которые завуалированы, их трудно распознать, поэтому игроков смотрят чуть ли не вдвое больше специалистов по сравнению с Континентальной хоккейной лигой", - подчеркнул Кремлев в разговоре с ТАСС.
По словам специалиста, к врачам, которые участвовали в экстренной госпитализации Родионова во время матча, претензий быть не должно. Вопросы в основном связаны с качеством проведения УМО, особенно перед началом сезона.
"Хоккей - это толчки, удары в голову, шайба попадает, поэтому я бы заменил УЗИ щитовидной железы, что обязательно на УМО, на МРТ головного мозга, - отметил Кремлев. - МРТ стоит дороже УЗИ щитовидки, наверняка, это и финансово бьет по клубам, но здоровье дороже. И, что касается генетики, нынешнее поколение сильно разнится с тем, которое было 20-30 лет назад. То было генетически более здоровым".
Возможные причины и обстоятельства смерти Родионова заставляют вспоминать трагедию 13-летней давности с форвардом омского "Авангарда" Алексеем Черепановым, которая также произошла отнюдь не после какого-либо силового приема. 13 октября 2008 года за три минуты до финальной сирены матча с "Витязем" у 19-летнего хоккеиста остановилось сердце, когда он подъехал к скамейке запасных. В то время бригады скорой помощи не дежурили на аренах, а когда скорая приехала, у врачей не обнаружилось дефибриллятора. Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.
По заявлениям представителей "Авангарда", Черепанов никогда не жаловался на сердце, однако судмедэксперты заключили, что игрок страдал хроническим миокардитом - заболеванием сердца, которое несовместимо с занятием спортом. В январе 2009 года КХЛ пожизненно дисквалифицировала на тот момент президента "Авангарда" Константина Потапова, гендиректора клуба Анатолия Бардина и врача клуба Сергея Белкина. Его коллега по клубу Дмитрий Батушенко был дисквалифицирован на два года, хотя оба специалиста своей вины не признали. Также пожизненно был дисквалифицирован и директор "Витязя" Михаил Денисов, который был признан виновным в необеспечении надлежащих условий при проведении матча "Витязь" - "Авангард".