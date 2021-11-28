"Будем играть и биться за Родю". Умер юный хоккеист московского "Динамо"

ТАСС, 28 ноября. Умер 16-летний игрок московского хоккейного клуба "Динамо" и юниорской сборной России Валентин Родионов. Врачи боролись за его жизнь в течение шести дней, но спасти так и не смогли.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между "Динамо" и ЦСКА среди игроков 2005 года рождения Родионов потерял сознание после того, как вернулся со своей смены на скамейку запасных. Игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. Сообщается, что ему пришлось сделать декомпрессионную трепанацию черепа, чтобы снизить давление на мозг из-за скопившейся жидкости. Примерно такого рода операция была проведена в конце декабря 2013 года семикратному чемпиону мира по гонкам в классе "Формула-1" Михаэлю Шумахеру после того, как он ударился головой о камни, катаясь на горных лыжах.

Могло показаться, что причиной ухудшения здоровья юного игрока был удар об борт, однако было указано, что ему стало плохо после безобидного, казалось бы, стыка с соперником. Именно после него Родионов вернулся на скамейку, где ему и стало плохо. С 23 ноября он был введен в медикаментозную кому. В субботу пресс-служба "Динамо" сообщила о смерти игрока, назвав ее большой трагедией для динамовского хоккея.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Федерация хоккея России и клубы выразили соболезнования родным и близким игрока, а также "Динамо". Было принято решение, что матчи КХЛ, Молодежной, Высшей и Женской хоккейных лиг в воскресенье начнутся с минуты молчания.

"Был здоровым, крепким парнем"

Родионов родился в подмосковном Егорьевске, начинал заниматься хоккеем в Воскресенске, однако свою судьбу решил связать с "Динамо". Он второй год играл в юношеских командах бело-голубых - в текущем сезоне успел провести 10 матчей в Молодежной хоккейной лиге, отдав голевой пас. В том роковом матче с ЦСКА, который завершился победой "Динамо" со счетом 6:4, он даже забил гол.

Также в нынешнем сезоне Родионов был вызван в юниорскую сборную России (до 17 лет), он участвовал с конца октября по начало ноября в серии контрольных матчей с командами Словакии и Чехии, в которых отметился голевой передачей.

По словам главного тренера юниорской сборной России Игоря Ефимова, Родионов успешно прошел углубленное медицинское обследование (УМО), которое полагается для всех игроков перед сбором. "Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО, он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией", - сказал Ефимов ТАСС.

"Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на Юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю", - отметил тренер.

К сожалению, инцидент с Родионовым, который повлек за собой его смерть, в нынешнем году стал не первым в молодежном хоккее. В марте несчастный случай стал причиной гибели 19-летнего защитника клуба МХЛ санкт-петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова после случайного попадания шайбы ему в сонную артерию в матче плей-офф с ярославским "Локо".