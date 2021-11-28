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Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Градского

Народный артист России был преданным болельщиком красно-белых

ТАСС, 28 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В воскресенье газета "Известия" сообщила о смерти Градского. Артист умер в 02:10 по московскому времени.

"Александр Борисович [Градский] был преданным болельщиком "Спартака". Выражаем соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Градский - певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 г. получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др.

Теги
Российский футболГрадский, Александр БорисовичУмер Александр Градский
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