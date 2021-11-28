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НХЛ

Бучневич признан второй звездой дня в НХЛ

В воскресенье российский хоккеист помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" со счетом 6:3
Павел Бучневич ("Сент-Луис") AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Павел Бучневич ("Сент-Луис")
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 28 ноября. Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В воскресенье "Сент-Луис" дома обыграл "Коламбус" со счетом 6:3. Бучневич забросил две шайбы и отметился результативной передачей. Также в составе победителей отличились нападающие Иван Барбашев, сделавший дубль, и Владимир Тарасенко, на счету которого три результативные передачи. Бучневич, Барбашев и Тарасенко были признаны тремя звездами матча.

Первой звездой дня стал нападающий "Колорадо" Микко Рантанет, сделавший хет-трик и результативную передачу в домашнем матче против "Нэшвилла" (6:2).

Третьей звездой признан нападающий "Сиэтла" Джордан Эберле. В гостевом матче против "Флориды" (4:1) канадец забросил две шайбы.

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