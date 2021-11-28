Президент "Оренбурга" заявил, что команда справилась с задачей на первую часть сезона

В субботу "Оренбург" на выезде победил "Акрон" из Тольятти со счетом 3:0 в матче 25-го тура ФНЛ-1. Оренбургский клуб занимает первое место в таблице ФНЛ-1, набрав 53 очка в 25 матчах. "Оренбург" завершил выступление в Бетсити - Кубке России на групповом этапе, команда не смогла выйти в 1/8 финала в группе с московским и ставропольским "Динамо".

"Оценивать было сложно, у нас процесс идет непросто, было много травмированных, разные проблемы были, - сказал Еремякин. - Тем не менее я считаю, что команда с поставленной задачей на первую часть сезона справилась. Результат сам за себя говорит, есть отрыв, есть место, которое мы достаточно долго удерживали и сохранили. В целом я доволен, хотелось бы лучше, но было много проблем и само первенство непростое, соперничество очень напряженное, порядка семи-восьми клубов остаются претендентами на выход в премьер-лигу".

"Для себя мы планировали более успешное выступление в Кубке России, но в момент игры с московским "Динамо" (0:3) мы существенно были ослаблены, встал вопрос о приоритетах, все, что могли, мы сделали. Игра команды с "Динамо" мне очень понравилась, но основным составом выступить не смогли", - добавил президент "Оренбурга".

"Оренбург" в прошедшем сезоне занял второе место в турнирной таблице ФНЛ, дающее право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге в следующем сезоне, однако клуб в сезоне-2021/22 снова играет в ФНЛ, так как не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям лиги по вместимости. Работы по увеличению вместимости стадиона "Газовик" начались 1 июля, число мест на трибунах увеличится с 7,5 тыс. до 10 тыс.

"Другой задачи, как выйти в премьер-лигу с первого или второго места, мы не ставили, - отметил Еремякин. - Опять же было непростое начало сезона, после того, как нас не пустили, у футболистов было не лучшее состояние, было неверие. Конечно, для многих это был стресс, вроде цель у многих молодых футболистов в виде игры в премьер-лиге была рядом, но осталась мечтой. Настроить команду было непросто, но мы преодолели эти трудности, получился сплоченный коллектив".

Следующие туры первенства ФНЛ состоятся в 2022 году. "Оренбург" в 26-м туре сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 6 марта.